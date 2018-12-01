Центр Курска ждут масштабные преобразования. По инициативе врио губернатора реновация затронет не только территорию электроаппаратного завода и прилегающий квартал с непроходимыми зарослями по улице Сонина. По мнению главы региона, в проект должны войти спуск от здания бывшего Дома офицеров к Тускари, где сегодня идёт восстановление колодца Преподобного Феодосия Печерского, берега реки от улицы Малых до Кировского моста, а также Первомайский парк и Боева дача. На первом заседании рабочей группы по восстановлению историко-культурного облика центра Курска рассмотрели вопрос перемещения мощностей «Электроаппарата» на площадку индустриального парка «Союз». Переезда планируют завершить в первой половине 2020 года. Передача объектов в областную собственность не будет бесплатной, однако руководство предприятия готово профинансировать конкурс на разработку концепции застройки.

По сообщению начальника управления культурного наследия Елены Скомороховой, не все объекты представляют историческую ценность, есть те, которые вообще являются визуальным мусором и подлежат сносу, остальные предстоит привести в порядок и наполнить культурной жизнью.

Заместитель губернатора Курской области Алексей Смирнов, курирующий этот проект, поручил членам рабочей группы подготовить задание для разработки концепции.

- Конкурс будет проводиться в два этапа. Первый мы объявим в ближайшее время, и уже к весне будем иметь предварительные проекты, которые будут представлены для обсуждения курянам, - уточнил Алексей Смирнов. - Одобренные жителями проекты примут участие во втором этапе конкурса, который начнется в апреле. Окончательные результаты будут объявлены в августе 2019 года.



