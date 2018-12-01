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    Авария в Суджанском районе унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка

    Сегодня, 11:47
    Авария в Суджанском районе унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка
    Накануне вечером авария в Суджанском районе унесла жизни четырех человек, в том числе ребенка. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло 13 декабря примерно в 17:30 на 76-м километре автодороги «Дьяконово-Суджа». 36-летний водитель «Тойоты Кроун» выехал на встречную полосу при обгоне трактора. По предварительным данным, иномарка могла зацепить его по касательной. После этого «Тойота» столкнулась со встречным автомобилем ВАЗ-2112 под управлением 47-летнего мужчины. На месте происшествия погибли четыре человека: водитель ВАЗа, ехавшие с ним пассажирки 43 и 34 лет, а также 10-летний ребенок. 32-летнюю женщину и 10-летнего ребенка, находившихся в салоне «Тойоты», с травмами госпитализировали. Водителю иномарки оказали помощь на месте.

     

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