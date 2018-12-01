В Курчатове оштрафован владелец придорожного кафе

Инспекторы Россельхознадзора во время выездной проверки в придорожном кафе Курчатова выявили нарушения. Претензии касались условий хранения продуктов. Кухонные холодильники были без термометров, поэтому проверить, при какой температуре хранится товар, не представлялось возможным. Также не удалось выяснить, какое мясо хранилось расфасованным по полиэтиленовым пакетам. Предположительно, это была свинина, но никаких сведений на пакетах с продуктами не нашлось. Подозрительное мясо сняли с реализации и утилизировали. Владельца кафе привлекли к административной ответственности, ему придется заплатить штраф в 20 тысяч рублей.