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    На курских дорогах начинают ловить пьяных водителей

    Сегодня, 12:25
    На курских дорогах начинают ловить пьяных водителей
    На дорогах начинают ловить пьяных водителей. В предстоящие выходные сотрудники ГИБДД проверят автомобилистов на трезвость в Курске и в ряде районов области. Управление транспортом в состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в 30 тысяч рублей и лишения прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение установлена уголовная ответственность. Максимальная санкция, предусмотренная данной статьей – это лишение свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течении трех лет. Госавтоинспекция призывает курян своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии, по телефону 02, с мобильного– 102; телефоны дежурной части Отдельного Батальона ДПС ГИБДД (4712) 36-70-01, 36-70-02.

     

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