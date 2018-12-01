Пограничники поймали украинца с марихуаной

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали гражданина Украины в пункте пропуска «Теткино» в Глушковском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина пытался незаконно переместить через государственную границу РФ наркотики. Украинец следовал в качестве пассажира автобуса в Россию. При личном досмотре в капюшоне его куртки обнаружили бумажный сверток с наркотиком растительного происхождения массой 0,81 грамма. Экспертиза установила, что это марихуана. Гражданина Украины передали полицейским.