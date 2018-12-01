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    Пограничники поймали украинца с марихуаной

    Сегодня, 12:51
    Пограничники поймали украинца с марихуаной
    Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Курской области задержали гражданина Украины в пункте пропуска «Теткино» в Глушковском районе. Как сообщили в пресс-службе ведомства, мужчина пытался незаконно переместить через государственную границу РФ наркотики. Украинец следовал в качестве пассажира автобуса в Россию. При личном досмотре в капюшоне его куртки обнаружили бумажный сверток с наркотиком растительного происхождения массой 0,81 грамма. Экспертиза установила, что это марихуана. Гражданина Украины передали полицейским.

     

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