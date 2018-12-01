Курские аферисты выманили у пенсионеров более 100 тысяч рублей

Полиция установила личности подозреваемых в совершении нескольких мошенничеств. Находясь на территории Курской области, они общались с жителями разных регионов, добывая конфиденциальную информацию финансового характера. Среди потерпевших - преимущественно пожилые люди. Действуя по одной и той же схеме, злоумышленники присылали на номера потенциальных жертв сообщение, в котором говорилось о блокировке банковской карты или совершении крупной покупки. Встревоженные люди перезванивали по указанному в СМС номеру и подвергались жёсткой психологической обработке. Чтобы решить несуществующую проблему, фигуранты заставляли потерпевших сообщать по телефону свои фамилию, имя и отчество, номер кредитки и три проверочные цифры, указанные на обороте. Эти данные позволяли преступникам осуществить перевод денег на свои счета или электронные кошельки. От действий подозреваемых пострадало более 10 человек, ущерб превысил 100 тысяч рублей.

В УМВД отметили: по сравнению с прошлым годом количество интернет- и телефонных мошенничеств в Курске возросло более чем в 2 раза. Полицейские призывают курян быть бдительными.