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    В новогодние праздники безопасность курян обеспечат 6 тысяч силовиков

    Сегодня, 08:07
    В новогодние праздники безопасность курян обеспечат 6 тысяч силовиков
    Более 6 тысяч сотрудников экстренных служб и силовых ведомств будут обеспечивать безопасность курян во время новогодних каникул. Такую информацию озвучили на заседании областной антитеррористической комиссии. Также в регионе создадут межведомственный круглосуточный оперативный штаб. На усиленный режим работы перейдут и медицинские учреждения. Всего в регионе запланировано более 200 массовых мероприятий. Объекты, на которых они будут проводиться, заблаговременно проинспектируют наши специалисты. Определены 20 мест для запуска фейерверков. 

     

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