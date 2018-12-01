В новогодние праздники безопасность курян обеспечат 6 тысяч силовиков

Более 6 тысяч сотрудников экстренных служб и силовых ведомств будут обеспечивать безопасность курян во время новогодних каникул. Такую информацию озвучили на заседании областной антитеррористической комиссии. Также в регионе создадут межведомственный круглосуточный оперативный штаб. На усиленный режим работы перейдут и медицинские учреждения. Всего в регионе запланировано более 200 массовых мероприятий. Объекты, на которых они будут проводиться, заблаговременно проинспектируют наши специалисты. Определены 20 мест для запуска фейерверков.