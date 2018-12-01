«Кванториум» провел для школьников первый урок

В Железногорске состоялся первый урок в «Кванториуме». Открывшийся технопарк - пример реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей». Первое занятие - ознакомительное. Школьникам представили основные направления научно-технического творчества в современном формате. Лаборатории «Кванториума» оснащены 3D-принтерами, станками с числовым программным управлением, техникой для программирования. Школьники смогут изучать дополненную и виртуальную реальности, создавать роботов, конструировать беспилотники.