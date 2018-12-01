поиск по сайту
 

    "Динамо" крупно проиграло УГМК

    Сегодня, 10:45
    В воскресенье в Курске состоялись два матча женской баскетбольной Премьер-лиги. Один из них многие называли главным в этом году. В поединке двух лучших отечественных клубов определялся лидер регулярного чемпионата. Курское «Динамо» принимало екатеринбургский УГМК и потерпело разгромное поражение. «Уральские лисицы» уверенно расправились над командой Лукаса Мондело со счётом 96:64. Клуб из Екатеринбурга завершил 1-й круг на 1-м месте. Чтобы обойти УГМК в турнирной таблице, курянкам теперь нужно в гостях выиграть «плюс 33». Другой матч закончился победой курской команды. «Инвента» разгромила соперниц из подмосковного города Видное — «Спарту&К» со счётом 84:57. Команда Элен Шакировой завершила первый круг регулярки с 4 победами и пока входит в пятёрку лидеров. Теперь курским клубам предстоит сыграть в финале 4-х Кубка России, матчи которого пройдут 22-го и 23-го декабря. 

     

    Напечатать К списку новостей
     
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама