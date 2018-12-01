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    В Курчатове у сельхозпредприятия украли покрывала для полей

    Вчера, 11:16
    В Курчатове у сельхозпредприятия украли покрывала для полей
    В дежурную часть Курчатова поступило заявление сельскохозяйственной организации, что у нее украли укрывной материал. Полицейские выяснили, что неизвестные ночью с поля похитили специальное покрытие для свёклы. Стоимость похищенного превысила 20 тысяч рублей. По трем таким фактам установлены личности подозреваемых. Ими оказались двое жителей Льговского района и один уроженец Курчатова, причем последний являлся работником пострадавшего предприятия. Они пояснили, что похищенное хотели использовать в домашнем хозяйстве.
    По двум фактам возбуждено уголовное дело. По третьему факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

     

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