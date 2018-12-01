Курский университет стал третьим в рейтинге востребованности вузов

Юго-Западный госуниверситет стал третьим в рейтинге востребованности вузов - говорится в исследовании проекта «Социальный навигатор» международного информационного агентства «Россия сегодня». В 2018 году в него включили 444 вуза. Опередили курский университет лишь МГУ имени Ломоносова и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Ельцина. Курский государственный университет занял в рейтинге 50-е место.

В рейтинге медицинских вузов КГМУ занял 18-е место. 27-е место в топе сельскохозяйственных вузов заняла КГСХА. В рейтинг лучших вузов сферы управления вошли Региональный открытый социальный институт (49-е место) и Курская академия государственной и муниципальной службы (50-е место).



