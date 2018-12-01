16 декабря в Курске состоялся конкурс «Мисс Черноземье-2018». В нем участвовали 9 девушек из Курска, Липецка, Орла, Тамбова и Воронежа. Помимо модельной внешности, они должны были продемонстрировать свою эрудицию и удивить жюри творческим номером. В итоге победу одержала 20-летняя студентка из Тамбова Елизавета Семенко. В будущем она планирует открыть кондитерскую, потому что любит заниматься изготовлением шоколадных конфет. Теперь тамбовчанка будет готовиться к следующему конкурсу. Она поборется за звание «Мисс Чёрное море». Путевку на это соревнование она получила, став «Мисс Черноземье».