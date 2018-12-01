Куряне продолжают садиться пьяными за руль. В Мантуровском районе сотрудники ГИБДД остановили водителя автомобиля, который выполнял опасные маневры. Хозяин транспорта был знаком полицейским, ранее его уже привлекали к административной ответственности за управление в нетрезвом виде. Весной за это ему назначили крупный штраф и лишили на полтора года прав. Однако это не остановило 35-летнего мужчину, который после употребления алкоголя вновь отправился в поездку. Уехать далеко ему не удалось. В Медвенском районе полицейские остановили нетрезвого водителя ВАЗа, который после застолья у знакомого решил уехать домой в Курский район. Меньше года назад 23-летний автомобилист уже был лишен водительских прав за аналогичное нарушение. В Солнцевском районе участковые заметили ВАЗ, который опасно маневрировал при выезде на главную дорогу. Выяснилось, что 32-летний мужчина был нетрезв, а полгода назад его лишили прав за пьяную езду. По всем фактам проводятся проверки для решения о возбуждении уголовных дел. За это преступление предусмотрено наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Всего же с 14 по 16 декабря в регионе задержаны 17 водителей, находящихся в состоянии опьянения, 7 водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, 8 водителей задержаны по ст. 264.1 УК РФ за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция призывает своевременно сообщать о нетрезвых водителях по телефону 02, с мобильного - 102, дежурная часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.



