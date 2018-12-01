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    «ЮЗГУ-АТОМ» дважды уверенно обыграл «Липецк»

    Вчера, 16:04
    «ЮЗГУ-АТОМ» дважды уверенно обыграл «Липецк»
    По итогам 6-го тура Высшей лиги «А» курские волейболистки «ЮЗГУ-АТОМ», играя дома с «Липецком», одержали две убедительные победы, завоевав шесть очков. Субботняя встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяек площадки. В воскресенье липецкие спортсменки включились в борьбу, однако курянки остудили их пыл. В итоге 3:1 – победа за "ЮЗГУ –Атом". 22-23 декабря курянок ожидает выездной тур, в рамках которого они померятся силами с ВК «Спарта» из Нижнего Новгорода. После 8-и игр «Спарта» имеет в своем активе 7 побед, 20 очков и 4 строчку в турнирной таблице.

     

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