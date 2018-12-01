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    Сегодня на Красной площади установят главную елку Курска

    Вчера, 16:35
    Сегодня на Красной площади установят главную елку Курска
    Сегодня на Красной площади установят главную ёлку Курска. Как сообщает «46ТВ», новогоднее дерево уже по сложившейся традиции установят вечером. Транспортировку ёлки из Железногорского района начали в четвертом часу, значит, на Красную площадь она прибудет не ранее шести часов вечера. Украшать новогоднее дерево будут уже завтра. Ёлку для Красной площади Курска нашли на территории Веретенинской школы Железногорского района. В этом году дереву исполнилось 50 лет. Его сажали в 1968-м учителя и ученики этой школы.

     

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