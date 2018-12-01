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    В реестр недвижимости внесли 11 объектов культурного наследия

    Сегодня, 08:07
    В реестр недвижимости внесли 11 объектов культурного наследия
    Реестр недвижимости пополнился сведениями об 11 объектах культурного наследия Курской области. В ЕГРН внесли сведения о 7 зданиях в Суджанском районе (это Знаменская, Преображенская, Дмитриевская, Васильевская церкви, а также церковь Покрова Богородицы 1828 г., церковь Рождества Христова и школа в деревне Рубанщина). Что касается старинных строений Курска, то в реестр попали здания военных казарм, свечного завода и так называемый дом Малевича на Почтовой, на самом деле это дом Безходарного. В Фатежском районе в качестве объекта культурного наследия внесли информацию об одиночной могиле майора Докукина. Сейчас в ЕГРН содержатся сведения о 113 объектах, это 10% от общего количество объектов культурного наследия региона, — отметили в администрации.

     

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