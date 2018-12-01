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    Курянам рекомендуют не покупать шампанское дешевле 164 рублей

    Сегодня, 08:08
    Курянам рекомендуют не покупать шампанское дешевле 164 рублей
    В преддверии новогодних праздников Роспотребнадзор напомнил курянам минимальные цены на алкоголь. Они установлены государством, ниже этих цен розничная продажа алкогольной продукции осуществляться не должна. Так, на пол-литра водки и ликероводочной продукции минимальная цена составляет 205 рублей. 0,5 литра бренди и другой алкогольной продукции, произведенной из винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового дисцилятов, не должно стоить дешевле 293 рублей. Коньяк стоит минимум 371 рубль за пол-литра. Цена бутылки шампанского – от 164 рублей. В Роспотребнадзоре призывают не подвергать риску свое здоровье и жизнь и не покупать алкоголь с рук у частных лиц и через интернет. Стоит обращать внимание на внешний вид бутылок - не должно быть деформаций, перекосов этикеток и контрэтикеток. Алкогольные напитки должны быть прозрачными, без осадка и посторонних включений.

     

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