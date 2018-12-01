Подписано трехстороннее соглашение между администрацией, профсоюзами и объединением работодателей

Подписано трехстороннее соглашение между администрацией Курской области, профсоюзами и объединением работодателей. Подписи под документом поставили врио губернатора Роман Старовойт, председатель Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области» Алексей Лазарев и председатель правления Ассоциации – объединения работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Курской области» Александр Ягерь. Как пояснили в администрации региона, документ устанавливает ключевые принципы социально-трудовых отношений на ближайшие три года и прямо затрагивает интересы курян, занятых в различных секторах экономики. Это касается вопросов оплаты труда, расширения возможностей для профессионального роста, обеспечения стабильной занятости населения и безопасности рабочих мест, вопросов социальной защиты, соблюдения трудового законодательства в отношении граждан предпенсионного возраста и целого ряда других направлений.























