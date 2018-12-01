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    В Курской области энергетики, представители власти и правоохранительных органов обсудили ситуацию, связанную с хищениями электроэнергии

    Сегодня, 11:36
    В Курской области энергетики, представители власти и правоохранительных органов обсудили ситуацию, связанную с хищениями электроэнергии
    В Курске состоялось заседание Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений, в котором приняли участие энергетики, представители региональной администрации, прокуратуры, УМВД России по Курской области. 
    По инициативе филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго» на заседании Межведомственной комиссии обсуждался вопрос хищений электроэнергии.

    С докладом  по данной теме выступил заместитель директора по безопасности – начальник отдела безопасности Курскэнерго Игорь Алымов. Он пояснил, что в текущем году  работниками филиала выявлено 263  факта бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии. Сумма причиненного ущерба превышает 11,8 млн рублей. Важной проблемой является использования недобросовестными потребителями «заряженных» счетчиков Отделом безопасности Курскэнерго регулярно проводится мониторинг сети интернет с целью выявления и прекращения деятельности ресурсов, осуществляющих рекламу и реализацию «модифицированных» счетчиков, и иных приспособлений, позволяющих искажать фактические показатели потребленной электроэнергии.

    Ещё одной из важных проблем остается взыскание ущерба, нанесенного филиалу крупными потребителями. В частности, сумма ущерба от противоправных действий должностных лиц ООО «Сырная долина» составляет 1,9 млн рублей, а ООО «Строймагистраль» – 2 млн рублей. По фактам хищения электроэнергии были возбуждены уголовные дела, которые  в настоящее время приостановлены.
    В ходе заседания участники обсудили методы профилактики и борьбы с энерговоровством. В рамках протокольных поручений приняты решения, направленные на повышение эффективности проводимой в данном направлении работы. В частности, члены комиссии решили обратиться в прокуратуру Курской области с предложением изучить материалы уголовных дел, возбужденных и приостановленных в 2018 году, по факту безучетного потребления электроэнергии должностными лицами ООО «Сырная долина» и ООО «Строймагистраль» на предмет законности и обоснованности их приостановления.

    Кроме того,  комиссией  рекомендовано Управлению Федеральной антимонопольной службы по Курской области совместно с правоохранительными органами области проработать возможные правовые способы противодействия и блокирования рекламы модифицированных приборов учета, позволяющих занижать объемы потребленной электроэнергии.

    Также областному комитету жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК рекомендовано подготовить инициативное письмо в Минэнерго России по вопросу внесения изменений в постановление Правительства Российской  Федерации от 4 мая 2012 г. №442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» в части, касающейся закрепления права проведения за сетевой организаций внеплановых проверок потребителя без предварительного уведомления в виде инструментальной проверки и обязанности потребителя допускать представителей сетевой организации к приборам (системе) учета для их внеплановой проверки. 

    Результат выполнения данных решений будет рассмотрен Межведомственной областной постоянно действующей комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений на последующих заседаниях.

     

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