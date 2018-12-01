В Курске "Гранта" на "зебре" насмерть сбила женщину

Вечером 17 декабря в Курске под колесами автомобиля погибла женщина. Как рассказали в Госавтоинспекции, ДТП произошло в шестом часу возле здания регионального Управления ГИБДД. Водитель «Лады Гранты», двигаясь со стороны проспекта Дериглазова в направлении проспекта Победы, допустил наезд на 49-летнюю женщину. Она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшую с ранением доставили в больницу, где она впоследствии скончалась.

Добавим, что это не единственная авария с участием пешехода, которая произошла в понедельник в Курске. Примерно в 16:30 возле дома №49 по улице Косухина автомобиль «Джили Эмгранд» наехал на 21-летнюю девушку, она переходила проезжую часть по "зебре". Девушку-пешехода с ранением доставили в 4-ю городскую больницу.







