В Фатеже из горящего дома спасли пьяного мужчину

Из горящего дома спасли мужчину. Информация о пожаре в Фатеже поступила в «Службу спасения-112» 17 декабря около 16 часов. Звонила женщина, которая является нештатным уличкомом. В это время она патрулировала вверенную ей территорию. Курянка заметила дым в доме и сразу позвонила спасателям. Через несколько минут на место прибыла местная добровольная пожарная дружина. Именно они вместе с уличкомом спасли 41-летнего мужчину, живущего в этом доме. Курянин был настолько пьян, что самостоятельно не смог бы покинуть помещение. Как пояснили в МЧС, предположительная причина пожара - короткое замыкание электропроводки.