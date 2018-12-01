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    В Железногорском районе браконьер застрелил лосиху

    Сегодня, 12:12
    В Железногорском районе браконьер застрелил лосиху
    В дежурную часть поступило сообщение о браконьере на территории охотхозяйства возле села Жидеевка Железногорского района. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, вместе с охотоведом установила место отстрела. Недалеко от реки Усожа они обнаружили самку лося со смертельным огнестрельным ранением. Также нашли стреляные гильзы, следы обуви и транспортного средства. Удалось установить и личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Курска. Исследования показали, что обнаруженная на месте происшествия гильза была отстреляна из ружья, зарегистрированного на его имя. Охотхозяйству причинен ущерб в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Курянину может грозить до двух лет лишения свободы - уточнили в УМВД.

     

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