В Железногорском районе браконьер застрелил лосиху

В дежурную часть поступило сообщение о браконьере на территории охотхозяйства возле села Жидеевка Железногорского района. Следственно-оперативная группа, прибывшая по вызову, вместе с охотоведом установила место отстрела. Недалеко от реки Усожа они обнаружили самку лося со смертельным огнестрельным ранением. Также нашли стреляные гильзы, следы обуви и транспортного средства. Удалось установить и личность подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Курска. Исследования показали, что обнаруженная на месте происшествия гильза была отстреляна из ружья, зарегистрированного на его имя. Охотхозяйству причинен ущерб в 400 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота». Курянину может грозить до двух лет лишения свободы - уточнили в УМВД.