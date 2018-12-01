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    Руководство дома-интерната скрыло информацию об ожоге воспитанника

    Сегодня, 12:39
    Руководство дома-интерната скрыло информацию об ожоге воспитанника
    Руководство железногорского дома-интерната «Надежда» скрывало, что одного из воспитанников обожгли горячей водой. Рядовые работники обратились в прокуратуру - пишет "Эхо недели". Инцидент произошел 10 декабря. Нянечка понесла купать лежачего воспитанника. Оставив под теплым душем, она отошла за полотенцем. В это время полилась горячая вода, и ребенку обожгло руку. Пострадавшего показали врачу только 14 декабря. В тот же день о происшествии стало известно прокуратуре. В «Надежду» выезжали сотрудники надзорного ведомства и отдела опеки и попечительства. Дело в том, что в интернате порой происходят резкие перепады - из крана льется то холодная вода, то кипяток. Обычно детей купали два работника, но на этот раз была одна нянечка. Прокуратура по факту случившегося проводит проверку.

     

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