В Курске вынесли приговор виновнику смертельного ДТП

Промышленный районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя Курска, который насмерть сбил человека.

Как рассказали в прокуратуре, мужчина попался нетрезвым за рулем, за что его лишили прав и оштрафовали. Однако это его не оставило. Вечером 5 августа 2017 года курянин в состоянии алкогольного опьянения двигался на "Ауди А6" по проспекту Кулакова со скоростью не менее 84,7 км/ч. В это же время на проезжей части после ДТП с включенной аварийной сигнализацией стояли три автомобиля и их водители, которые дожидались приезда сотрудников ГИБДД. Водитель "Ауди" на значительной скорости врезался в одну из машин. От удара его отбросило на впереди стоящие автомобили. В результате этого 55-летний водитель одного из транспортных средств получил травмы, от которых скончался.

Суд приговорил виновника ДТП к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 3 года. В счет компенсации морального вреда в пользу сына погибшего взыскано 500 тысяч рублей.



