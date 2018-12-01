В Золотухинском районе мать троих детей лишили родительских прав

Суд вынес решение об ограничении в родительских правах 32-летней жительницы Золотухинского района в отношении ее трех детей 4, 8 и 12 лет. Как рассказали в прокуратуре, женщина родительские обязанности не выполняла, о здоровье и развитии детей не заботилась. Семья проживала в доме в антисанитарных условиях, отсутствовали средства гигиены, продукты питания и лекарства. 12-летнюю дочь отстранили от занятий в связи с педикулезом, который длительное время не лечился. Ребенок приходил в школу голодным. Профилактическая работа не дала положительных результатов. Женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности за неисполнение своих обязанностей родителя. Возвращение детей матери опасно для несовершеннолетних.

Прокурор направил в суд иск об ограничении жительницы Золотухинского района в родительских правах. Требования прокурора полностью удовлетворены.