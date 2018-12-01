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    В Курской области запускают систему «Яндекс.Транспорт»

    Сегодня, 08:08
    В Курской области запускают систему «Яндекс.Транспорт»
    В области запускают систему «Яндекс.Транспорт». Проект реализуется в Курске уже два года. Теперь его решили запустить во всем регионе. Приложение «Яндекс. Транспорт» позволяет в режиме реального времени отслеживать передвижение пассажирского транспорта. Пассажиры с его помощью могут узнать, когда подъедет нужный автобус и троллейбус, где располагается ближайшая остановка или как проехать к нужному объекту. Кроме того, данные с навигаторов передаются через спутниковую систему ГЛОНАСС в Центральную диспетчерскую службу Курска, что позволяет отслеживать нахождение транспорта на маршрутах. Скоро такая система будет работать и в районах.

     

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