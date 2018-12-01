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    В Курске забраковали все макеты памятника Александру Дейнеке

    Сегодня, 08:09
    В Курске забраковали все макеты памятника Александру Дейнеке
    В Курске представили 7 проектов памятника нашему земляку, известному художнику Александру Дейнеке. Скульптурную композицию планируют установить в будущем году к 120-летию мастера. Члены жюри отсмотрели все работы и пришли к выводу, что ни одна из них не подходит. «Они что-то символизируют, но что - непонятно», - таково мнение конкурсной комиссии. Все проекты требуют доработки, а некоторые и полной переработки. Так что конкурс на лучший проект памятника Дейнеке продолжается. До сих пор нет ясности и с местом размещения будущего монумента. Рассматривалась площадка перед ДШИ №1 на пересечении улиц Ленина и Челюскинцев, на которой прошли детство и юность художника. Сегодня звучит новый адрес - улица Радищева –возле картинной галереи имени Дейнеки. Возможно, позднее скульптуру переместят в  другое место - если в Курске всё же построят новое здание картинной галереи. 
     
     
    По материалам ГТРК "Курск"

     

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