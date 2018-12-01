После жалобы Президенту Запашный стал антигероем соцсетей

Волну резкой критики в Сети вызвало обращение директора Большого Московского цирка Эдгарда Запашного к Президенту России. Как указывают Как сообщает Cкандалы.ру известный дрессировщик пожаловался Президенту на миллиардера Михаила Гуцериева, который, по его мнению, помогает Cirque du Soleil. Запашный заявил, что Cirque du Soleil якобы откроет в Сколково постоянную площадку, которую для него строит российский миллиардер Михаил Гуцериев, тем самым поддерживая заморских конкурентов. Запашный подчеркнул, что открытие стационарной площадки канадского цирка Cirque du Soleil в Сколково является делом «неприемлемым и неправильным».

Обвинения Запашного в тот же день были официально опровергнуты представителями ПФГ «САФМАР», которые сообщили, что проект предусматривает возведение в Сколково современного многофункционального комплекса для проведения самых разных развлекательных и спортивных мероприятий, а не стационарного театра, который строится для Cirque du Soleil». Иными словами, канадский цирк сможет арендовать зал так же, как и любой другой арендатор.

Не поддержали дрессировщика и власти, на помощь которых он так надеялся. В понедельник, 17 декабря, Кремль заявил, что ограничивать работу иностранных цирковых коллективов в России было бы неправильно.

Но самой резкой критике дрессировщик хищных зверей подвергся в Социальных сетях. Пользователи отмечали, что в отличие от братьев Запашных Cirque du Soleil известен принципиальным отказом от использования животных в своих выступлениях. Возможно, именно в этом кроется одна из главных причин неприятия цирковым артистом своих зарубежных конкурентов. С критикой выступили представители обществ защиты животных, обвинивших артиста в жестокости к дрессируемым зверям. По этому поводу в сети можно найти сотни нелестных отзывов в адрес Запашного. Одно из самых мягких высказываний: Братья Запашные - обыкновенные живодёры, потому что пытать, избивать и подавлять инстинкты диких животных - это недостойное и гнусное занятие.