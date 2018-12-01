Проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк стал победителем Премии RuPoR

17 декабря 2018 года, г. Воронеж. В Воронеже состоялась церемония вручения Премии в области развития общественных связей RuPoR, которая традиционно проводится в рамках PR-форума «Дни PR ЦФО».

В номинации «Лучший проект в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа» первое место занял проект «Сила команды» Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк. Также он оказался в числе еще десяти работ, рекомендованных к участию в Национальной премии «Серебряный Лучник» без уплаты регистрационного взноса.

«Сила команды» - комплексная программа формирования и развития сильного коллектива, фундаментом которой стал коучинг. На Премию RuPoR Управление маркетинга и коммуникаций Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк представило конвергентный проект продвижения этого проекта в каналах внутренних коммуникаций, таких как ежедневный дайджест новостей, газету «Сила команды», корпоративное телевидение «Сбербанк TV» и другие каналы.

Помимо лучших проектов в области внутрикорпоративных коммуникаций и корпоративных медиа, экспертный совет оценивал работы еще по 13 номинациям, среди которых – «Лучший проект в области маркетинговых коммуникаций», «Лучший проект в области продвижения технологий будущего», «Лучший проект по продвижению государственных, общественных и социальных программ» и др.

Всего в этом году для участия в конкурсе на соискание Премии было подано 77 заявок из 18 городов Центрального Федерального округа, из которых 45 проектов вошли в шорт-лист. Очно в финале смогли поучаствовать авторы 38 PR-проектов из 12 городов ЦФО.

Премия в области развития общественных связей RuPoR (ранее – Центрально-Черноземная премия в области развития связей с общественностью RuPoR) входит в систему отечественных профессиональных PR-премий. Учредителями Премии являются Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), НП «Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», ФРОС Region PR и ООО «Продюсерский центр «Контент».

Лауреатами премии RuPoR за период с 2005 по 2017 годы становились PR-проекты и PR-специалисты из 30 городов страны - Белгорода, Благовещенска, Великого Новгорода, Владимира, Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля.