Курянка при продаже шубы лишилась 15 тысяч рублей

41-летняя жительница Курска пострадала от действий мошенников. Женщина выставила на популярном сайте на продажу свою шубу. Вскоре ей позвонили потенциальные покупатели, которые предложили перевести задаток на карту. Якобы для перевода у потерпевшей обманом выманили номер кредитки и три цифры проверочного кода на обороте. Используя эти данные, мошенники запустили процедуру перевода денег на свой счёт. Завершить её было невозможно без пароля, который пришёл в СМС на телефон потерпевшей. Злоумышленники попросили назвать его и похитили 15 тысяч рублей. Сейчас полицейские вычисляют аферистов. В УМВД отметили - за мошенничество предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.