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    Сотрудники торгового центра воровали продукты и бытовую химию

    Сегодня, 12:11
    Сотрудники торгового центра воровали продукты и бытовую химию
    В Железногорске полицейские вычислили сотрудников крупного торгового центра, которые похищали товар. В течение нескольких месяцев трое мужчин, задерживаясь на работе допоздна, совершали кражи из магазина. Понравившийся товар злоумышленники брали со стеллажей и на тележках вывозили в служебное помещение. Там делили «добычу» и выносили из торговой точки. Объектом хищения, в основном, были продукты питания, спиртные напитки, бытовая химия и автомобильные аксессуары. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей. Подозреваемые свою вину признали, пояснив, что имущество похищали для личного потребления. Известно о шести эпизодах. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Недобросовестных работников могут лишить свободы на срок до 5 лет.

     

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