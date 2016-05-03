Сотрудники торгового центра воровали продукты и бытовую химию

В Железногорске полицейские вычислили сотрудников крупного торгового центра, которые похищали товар. В течение нескольких месяцев трое мужчин, задерживаясь на работе допоздна, совершали кражи из магазина. Понравившийся товар злоумышленники брали со стеллажей и на тележках вывозили в служебное помещение. Там делили «добычу» и выносили из торговой точки. Объектом хищения, в основном, были продукты питания, спиртные напитки, бытовая химия и автомобильные аксессуары. Причиненный ущерб превысил 40 тысяч рублей. Подозреваемые свою вину признали, пояснив, что имущество похищали для личного потребления. Известно о шести эпизодах. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража». Недобросовестных работников могут лишить свободы на срок до 5 лет.



