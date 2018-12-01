Молодые куряне встретятся с ветераном Александром Коршиным

Сегодня во Дворце молодежи школьники и студенты области проведут «Диалог с героем». Они встретятся с ветераном войны Александром Коршиным. Молодые люди смогут задать гостю любые интересующие вопросы. Начало в 15 часов. Изначально планировалась встреча с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым, однако поучаствовать в акции он не сможет по состоянию здоровья. Организаторы перенесли «Диалог с героем» на следующую неделю. Добавим, подобные встречи - часть всероссийской патриотической акции, они проходят по всей стране.