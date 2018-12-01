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    Молодые куряне встретятся с ветераном Александром Коршиным

    Сегодня, 12:26
    Молодые куряне встретятся с ветераном Александром Коршиным
    Сегодня во Дворце молодежи школьники и студенты области проведут «Диалог с героем». Они встретятся с ветераном войны Александром Коршиным. Молодые люди смогут задать гостю любые интересующие вопросы. Начало в 15 часов. Изначально планировалась встреча с Героем Советского Союза Михаилом Булатовым, однако поучаствовать в акции он не сможет по состоянию здоровья. Организаторы перенесли «Диалог с героем» на следующую неделю. Добавим, подобные встречи - часть всероссийской патриотической акции, они проходят по всей стране.
     

     

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