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    Сегодня оркестр духовых инструментов Курской филармонии отметит 10-летие

    Сегодня, 12:30
    Сегодня оркестр духовых инструментов Курской филармонии отметит 10-летие
    Сегодня в Курской филармонии будет звучать классика и мировые рок-хиты. Оркестр духовых инструментов отмечает первый юбилей - 10 лет творческой деятельности. В разные годы оркестром руководили лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. В 2015-м дирижером стал Эдуард Кальман. В юбилейной программе прозвучат "Славянский марш" Чайковского, "Шутка" Баха, фантазии на темы групп Deep Purple, Queen, произведения из опер «Князь Игорь», «Аида» и многое другое.

     

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