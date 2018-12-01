Сегодня оркестр духовых инструментов Курской филармонии отметит 10-летие

Сегодня в Курской филармонии будет звучать классика и мировые рок-хиты. Оркестр духовых инструментов отмечает первый юбилей - 10 лет творческой деятельности. В разные годы оркестром руководили лауреаты всероссийских и международных музыкальных конкурсов. В 2015-м дирижером стал Эдуард Кальман. В юбилейной программе прозвучат "Славянский марш" Чайковского, "Шутка" Баха, фантазии на темы групп Deep Purple, Queen, произведения из опер «Князь Игорь», «Аида» и многое другое.