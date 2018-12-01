В трех муниципалитетах не завершили благоустройство территорий

В трех муниципалитетах Курской области работы по программе "Благоустройство городской среды" до сих пор не завершены. Это город Льгов, поселок Карла Либкнехта в Курчатовском районе и Бесединский сельсовет под Курском. Такие данные озвучили на заседании специальной комиссии, которое провел замгубернатора Алексей Смирнов. Удивительно, что среди отстающих не назвали Курск. Несмотря на незавершенность работ в парках КЗТЗ, Солянка, имени Дзержинского, все объекты приняли в эксплуатацию. Как пояснил представитель ОНФ Владислав Шелест, "объекты не завершены, просто юридически придумано появление новых каких-то этапов". Активист предложил, чтобы Курск делал меньше территорий по количеству, но лучше по качеству. Также на заседании выразили недовольство тем, что в курских парках нет освещения и ограждений у дорог. Замгубернатора Алексей Смирнов потребовал до конца недели представить пояснительные записки, когда работы будут закончены и кто их будет обслуживать. Отдельно он раскритиковал муниципалитеты, которые вообще не принимают участия в программе благоустройства. Меж тем, Курская область на формирование комфортной городской среды в следующем голу получит почти 400 миллионов рублей.

По материалам ТРК "Сейм"







