У льговчанина украли с карты более 100 тысяч

Во Льговском районе раскрыта кража денег с банковской карты. В полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже более ста тысяч рублей с карты. Выяснилось, что при оформлении кредитки для подключения услуги мобильного банка был внесён неверный номер телефона. Смс начали приходить 18-летнему жителю Курска. Молодой человек сразу понял, что получил доступ к чужим деньгам. Сначала он снял мелкую сумму, а потом позволил себе за чужой счет купить дорогие вещи. Хозяин карты обратился в полицию, когда заметил неполадки. Сейчас идет следствие, назначены необходимые экспертизы. Подчеркивается, что полиция будет добиваться возмещения ущерба потерпевшему.