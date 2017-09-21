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    У льговчанина украли с карты более 100 тысяч

    Сегодня, 13:22
    У льговчанина украли с карты более 100 тысяч
    Во Льговском районе раскрыта кража денег с банковской карты. В полицию обратился местный житель с заявлением о пропаже более ста тысяч рублей с карты. Выяснилось, что при оформлении кредитки для подключения услуги мобильного банка был внесён неверный номер телефона. Смс начали приходить 18-летнему жителю Курска. Молодой человек сразу понял, что получил доступ к чужим деньгам. Сначала он снял мелкую сумму, а потом позволил себе за чужой счет купить дорогие вещи. Хозяин карты обратился в полицию, когда заметил неполадки. Сейчас идет следствие, назначены необходимые экспертизы. Подчеркивается, что полиция будет добиваться возмещения ущерба потерпевшему.

     

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