Назначен врио исполнительного директора курского "Авангарда"

С понедельника, 24 декабря, врио исполнительного директора курского «Авангарда» станет 37-летний Дмитрий Извеков, который ранее был начальником команды. Такую информацию озвучили во время встречи руководителя областного комитета по физкультуре и спорту Валерия Кобзева с сотрудниками футбольного клуба. Кобзев ещё раз напомнил собравшимся о создании попечительского совета и заверил о «необходимости сохранить курский футбол». Кто войдёт в этот совет и когда он будет собран, он не смог сказать, отметив, что, возможно, его возглавит врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Слово на встрече взял Николай Волокитин, который решил покинуть пост президента «Авангарда». Он заявил, что решение написать заявление было личным, и призвал как можно скорее провести финансовый аудит клуба. Добавим, сейчас футболисты в отпуске, скоро их ожидают сборы и участие в Кубке ФНЛ, они пройдут в феврале на Кипре.