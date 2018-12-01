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    В работе общественного транспорта Курска анонсировали изменения

    Сегодня, 16:23
    В работе общественного транспорта Курска анонсировали изменения
    В январе 2019 года в организации транспортного обеспечения льготной категории граждан произойдут изменения - сообщили в департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства Курска. Так, с нового года организуют маршрут № 60 «Онкоцентр - Магистральный пр-д – железнодорожный вокзал» с оплатой проезда по регулируемому тарифу с предоставлением льгот. На ряде маршрутов увеличится количество автобусов. Сразу две единицы добавятся на направлении «Улица Косухина - пр-т Клыкова - Волокно», а сам маршрут продлят до остановки «СЧПУ».  
    Один автобус добавят на маршруте «Площадь Перекальского – улица Светлая», он продлён до Смородиновой, курсировать автобусы теперь здесь будут до 9 вечера. Еще один автобус добавили на маршруте «Улица Крюкова – железнодорожный вокзал». Эти меры должны улучшить транспортное обслуживание за счет сокращения интервала движения - отметили в мэрии. Отмечается, что по просьбе жителей с завтрашнего дня троллейбусный маршрут № 3 «Ул. Полевая – ул. Малых - ул. Бочарова» будут обслуживать два троллейбуса. С 7 января в дополнение к ним будут организованы пассажирские перевозки автобусом по маршруту № 3А «Ул. Полевая – Красная пл. – ул. Добролюбова» с предоставлением льгот (интервал движения на данном маршруте будет составлять 15 минут). 

     

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