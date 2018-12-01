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    В Курске отложили обсуждение повышения платы за содержание жилья

    Сегодня, 16:42
    В Курске отложили обсуждение повышения платы за содержание жилья
    Завтра в Курске состоится очередное заседание городского Собрания. Один из вопросов повестки - повышение платы за содержание жилых помещений с 1 января 2019 года. В квитанции собирались вписать услуги по содержанию контейнерных площадок, по утилизации опасных отходов. Сегодня врио губернатора Роман Старовойт заявил, что депутатов убедили отложить этот вопрос и более внимательно рассмотреть те предложения, которые они получили. Как пояснил замгубернатора Алексей Смирнов, администрация области выставит на общественное обсуждение региональную схему обращения с отходами, она уже готова. В том числе там говорится, сколько контейнерных площадок будет на территории области и конкретно Курска. "Каждый горожанин сможет высказаться, где этих площадок не хватает, где они лишние. Эта схема должна будет утверждена главой Курска. И только после этого можно будет принять решение о величине платы за уборку и содержание контейнерных площадок", - уточнил Смирнов. 

     

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