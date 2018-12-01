Сегодня состоится фестиваль юмора "Курская аномалия". Много лет он позиционировался в первую очередь как состязания студенческих театров эстрадных миниатюр. Однако в последние годы организаторам приходилось считаться с расширяющимся влиянием КВН-движения и катастрофическим сокращением классических СТЭМов. В результате в этом году участвовать в «Аномалии» будут только победители различных лиг Международного союза КВН. Зрители и жюри оценят выступления команд "Доктор Хаус" (Могилёв), «Такая история» (Орел), «Такси» (Белгород), «Города» (сборная Брянска и Орла). Еще 9 команд представляют Курск и область («Чурюваки» (Октябрьский р-н), «С под Обояни» (Обоянский р-н), «Без фильтров» (Курск), «Звезда Надежды» (Курск), «Во всю Ивановскую» (Курск), «Дети маминой подруги» (Курск), «Чики Бомбони» (Курск), «Валенки» (Курск), «Беловский проспект» (Курск). Также на фестивале выступят участники проекта «Мастер смеха» Вячеслав Передерей и Сергей Самохин. Начало "Курской аномалии" в 19 часов в концертно-зрелищном зале «МегаГРИННа».



