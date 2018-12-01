Сегодня официально открываются ёлочные базары

Сегодня в Курске официально открываются ёлочные базары, хотя некоторые торговцы новогодними деревьями появились раньше. Специалисты напомнили, как правильно выбрать ёлку к празднику. Свежее, необмороженное дерево достаточно сильно пахнет, хвоя насыщенно зелёного цвета и слегка маслянистая на ощупь. Ветки должны быть крепкими и гибкими. Дерево с пожухлыми иголками, тонким стволом, с легко обламывающимися ветками простоит недолго, быстро осыплется – такое лучше не покупать. При выборе искусственных ёлок следует ориентироваться не только на эстетику, но и на соответствие материалов требованиям пожарной безопасности. Бумажная хвоя, даже с противопожарной пропиткой, горит быстрее. ПВХ будет сначала плавиться и в случае возгорания ель оповестит о ЧП, источая запах гари. При выборе искусственной ели в магазине попросите показать сертификаты качества товара, подтверждающие соответствие требованиям пожарной безопасности.



