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    23 декабря по центру Курска пройдут Деды Морозы

    Сегодня, 08:14
    23 декабря по центру Курска пройдут Деды Морозы
    23 декабря в Курске состоится традиционный парад Дедов Морозов. Колонны в 14 часов двинутся по улице Ленина к Красной площади. Уже поступило около тысячи заявок на участие в параде — это представители творческих клубов, кружков и объединений, а также студенты. Помимо Дедов Морозов и Снегурочек по главной улице Курска пройдут популярные герои мультфильмов. Особое место отведут символу наступающего года — возглавит колонну участник шествия в костюме свинки. Кульминацией праздника станет большая новогодняя программа на Красной площади. Здесь зажгут главную елку города. 

     

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