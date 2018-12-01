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    В Курске понизили «мусорный тариф»

    Сегодня, 08:19
    В Курске понизили «мусорный тариф»

    В Курской области понизили «мусорный тариф». В среднем с 20 декабря плата населения уменьшится от 25% до 45% по сравнению с действующими расценками. Как пояснили в Доме советов, конечная стоимость зависит от численности муниципального образования и затрат на вывоз ТКО. В частности, для жителей многоквартирных домов Курска вместо 100 с лишним – теперь 71,98 руб. с человека. В Железногорске было 98 рублей – стало 70. Жителям Курчатова и вовсе плату снизили почти вдвое – с 98 до 51 рубля. Также региональный комитет ЖКХ пересмотрел нормативы накопления ТКО – 1,5 кубометра в год. Сегодня с новыми тарифами на вывоз мусора официально ознакомят региональных операторов.

     

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