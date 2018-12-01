"Динамо" завершило год очередной победой в Евролиге

Курское «Динамо» завершило первый круг группового этапа женской Евролиги очередной победой. В среду на своём паркете курянки обыграли турецкий клуб «Хатай» из Стамбула со счётом 85:71. Самой результативной в прошедшей игре стала Брианна Стюарт, оформившая дабл-дабл, — 24 очка и 10 подборов, 14 баллов заработала Соня Петрович, 12 принесла команде Марта Ксаргай, 11 — Тина Чарльз. Таким образом, на новогодние каникулы команда Лукаса Мондело уходит в качестве единоличного лидера группы «В» с 7-ю победами в семи матчах. Второй круг Евролиги наши девушки начнут в Курске 9 января матчем с рижским ТТТ, который в первом круге курянкам с трудом удалось победить 70:69. Ну а в ближайшие выходные «бело-голубым» предстоит домашний «Финал четырёх» Кубка России, матчи которого пройдут в СКК 22 и 23 декабря. В субботу в 15 часов «Динамо» сыграет с оренбургской «Надеждой».