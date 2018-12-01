Курянин выманил у доверчивой подруги 50 тысяч и угнал автомобиль

Суд вынес приговор 25-летнему курянину, его обвиняли в мошенничестве и угоне. С потерпевшей он познакомился в Интернете. Он сообщил, что у него тяжело больна мама, срочно требуются деньги на операцию в столице. Желая помочь, девушка отдала свои накопления, а также оформляла кредиты и неоднократно переводила ему деньги в долг. Злоумышленник нашел в Интернете справку о болезни, переделал на имя своей матери и выслал в качестве подтверждения. Спустя месяц он сообщил, что мама умерла и даже предоставил фиктивную справку о смерти. Позже потерпевшая случайно узнала, что никакой болезни у матери знакомого не было, она жива и здорова. Полученные от доверчивой девушки 50 тысяч рублей обвиняемый потратил на свою сожительницу и развлечения. Кроме того, находясь в гостях у потерпевшей, он угнал ее автомобиль, чтобы добраться в Курск. По дороге его остановили сотрудники ГИБДД. Он выглядел пьяным, но пройти медосвидетельствование отказался. Так как документов на машину у мужчины не было, полицейские выяснили, что автомобиль принадлежит жительнице Щигров. При написании заявления об угоне потерпевшая попросила проверить информацию о мошенничестве, она подтвердилась. Суд признал мужчину виновным и приговорил к 2,5 годам колонии общего режима - сообщили в УМВД.