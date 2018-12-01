В Курске за день сбили двух пешеходов. По данным Госавтоинспекции, первое ДТП произошло в третьем часу возле дома №171«Е» по улице Энгельса. Водитель ВАЗ 99-й модели, двигаясь со стороны Заводской по проезду Энгельса с правым поворотом на улицу Энгельса, допустил наезд на 49-летнюю женщину. Она переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Женщина получила ранение. Вечером авария произошла возле дома №7 по проспекту Кулакова. Неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, сдавая назад по тротуару, сбил 57-летнего мужчину. Пешеход с ранением обратился в больницу. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или в группу по розыску ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области, по адресу: г. Курск, ул. Карла Маркса, 101, телефон: 36-70-65.