В Курской области селёдка под шубой в топ-5 по дешевизне

Курская область вошла в пятерку регионов с самой дешевой стоимостью продуктов, которые используются в рецепте селедки под шубой. По данным Росстата, чтобы приготовить это блюдо, в среднем курским хозяйкам потребуется 124 рубля 44 копейки. Недорого этот салат также обойдется жителям Мордовии, Кировской, Пензенской и Омской областей. Больше всего раскошелиться придется жителям Чукотского автономного округа. Здесь традиционное новогоднее блюдо обойдется в 468 рублей 92 копейки. Также в тройке рейтинга с самыми высокими ценами Магаданская область и Ненецкий автономный округ. Эксперты производили расчеты, используя стандартный рецепт, куда входят сельдь, картофель, лук, морковь, яйца, свекла и майонез. Подобный предновогодний рейтинг составляется каждый год. Также эксперты анализируют стоимость приготовления оливье, без которого также не обходится классический праздничный стол.