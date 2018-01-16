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    Курянин лишился 9 тысяч рублей после заказа шин на фейковом сайте

    Сегодня, 13:42
    Курянин лишился 9 тысяч рублей после заказа шин на фейковом сайте
    Курянин лишился сбережений, заказав автошины через интернет. Мужчина хотел сэкономить на покупке зимней резины и сравнивал в сети предложения. На одном из сайтов он нашёл интересующие его покрышки нужного размера по привлекательной цене. Заказ оформил через интернет, заплатив за комплект почти 9 тысяч рублей. Покупку обещали доставить за неделю, но курянин товара так и не дождался. Продавец перестал отвечать на звонки, а сайт, на котором предлагались шины, оказался фейковым. Потерпевший собрал всю имеющуюся информацию и передал её в полицию. Сейчас злоумышленников ищут. 

     

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