Курянин лишился 9 тысяч рублей после заказа шин на фейковом сайте

Курянин лишился сбережений, заказав автошины через интернет. Мужчина хотел сэкономить на покупке зимней резины и сравнивал в сети предложения. На одном из сайтов он нашёл интересующие его покрышки нужного размера по привлекательной цене. Заказ оформил через интернет, заплатив за комплект почти 9 тысяч рублей. Покупку обещали доставить за неделю, но курянин товара так и не дождался. Продавец перестал отвечать на звонки, а сайт, на котором предлагались шины, оказался фейковым. Потерпевший собрал всю имеющуюся информацию и передал её в полицию. Сейчас злоумышленников ищут.



