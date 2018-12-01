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    В Солнцевском районе приостановили работу колхоза

    Сегодня, 14:11
    В Солнцевском районе приостановили работу колхоза
    В Солнцевском районе на 60 суток приостановили деятельность свиноводческого комплекса «Победа». Сотрудники Россельхознадзора обнаружили на предприятии целый ряд нарушений ветеринарного законодательства. Например, дырявый забор, который позволял проникать на территорию посторонним животным; посетителей не обеспечивали специальной одеждой и обувью; забыли здесь также следить за температурным режимом и проводить дезинфекцию. На ответственное лицо колхоза «Победа» составили административный материал, а 17 декабря суд решил приостановить деятельность предприятия на 60 суток, вплоть до устранения всех нарушений.

     

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