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    Курский садик просит Старовойта о помощи

    Сегодня, 17:14
    Курский садик просит Старовойта о помощи

    Детский сад «Лучик» в Курске может остаться НКО. Об этом сообщила в интервью «Цензуры.Нет» директор дошкольного учреждения Елена Котова.

    По ее словам, Арбитражный суд Воронежа рекомендовал Администрации Курска заключить мировое соглашение с НКО.

    Однако окончательное решение не принято, а рекомендации суда необязательны для исполнения. Следующее заседание назначено на 17 января 2019 года.

    Напомним, что Администрация Курска планирует «отобрать» здание у НКО и открыть очередной муниципальный детсад. Организация задолжала в городской бюджет более 700 тысяч рублей. По словам руководителя АНО ДО «Лучик», детсад работает с 1972 года, но власти пытаются его закрыть, устанавливая «неподъёмную» арендную плату.

    «Администрация просит за здание почти 100 тысяч рублей в месяц: откуда такие деньги у НКО?», – возмущается женщина.

    В результате потери здания, дети будут переведены в другие учреждения (?), а персонал – уволен. Однако для аутистов и малышей с синдромом Дауна детсад был не просто «Лучиком», а «лучиком надежды». Родители больных сообщают: в других учреждениях отказывают в приёме детям с тяжелыми заболеваниями.

    «Мы многих детей из муниципальных садов «вытягиваем», так как группы маленькие, и к каждому – индивидуальный подход. К тому же, кроме нас никто не берёт аутистов и детей с синдромом Дауна» – сообщила Елена Котова журналистам «Цензуры.Нет» – «…и кроме нас такими детьми никто не займётся» – добавила директор НКО.

    Также женщина отметила, что мировое соглашение с властями города «позволит начать переговоры о передаче земли в безвозмездное пользование». По её словам, в Курской области для этого уже есть необходимая правовая база. Единственное препятствие – «жадность» местных властей, желающих «отнять лакомый кусочек» в центре города.

    «Доходы нашего учреждения несопоставимы с приносимой им пользой для людей» - подчеркнула Елена Геннадьевна.

    Директор детского сада «Лучик» просит в мешаться в ситуацию врио Курской области Романа  Старовойта, который, по ее мнению, может решить проблему и не оставит сотню детей «на улице».

     

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