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    В интернате дети-инвалиды жили в комнатах при температуре +12

    Сегодня, 17:25
    В интернате дети-инвалиды жили в комнатах при температуре +12
    Прокуратура побывала с проверкой в Железногорском доме-интернате для умственно-отсталых детей, здесь проживают 35 человек. На момент проверки температура воздуха в спальне, игровой комнате и комнате отдыха составляла от 12 до 15 градусов при норме в 20 градусов. Тогда интернат посетили сотрудники  регионального Центра гигиены и эпидемиологии, которые в течение нескольких дней проводили замеры. Но и тогда температура воздуха не поднималась выше 18-19 градусов. В прокуратуре пришли к выводу, что дети-инвалиды в таких условиях находиться не должны, поскольку холод в помещениях угрожает их здоровью. В суд направили исковое заявление о приостановлении деятельности помещений указанной группы. Ходатайство было удовлетворено. Пока нарушения не устранят, эксплуатация помещений запрещена. За холод в комнатах ответит руководитель дома-интерната, параллельно прокуратура выясняет причины ненадлежащей работы системы отопления.

     

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